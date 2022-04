Melissa Paredes sobre posible propuesta de matrimonio de Anthony: “No le voy a decir que no”

Melissa Paredes habló para las cámaras de “América espectáculos” este miércoles 20 de abril, en donde aseguró una vez más que es muy rápido para proyectarse en matrimonio con Anthony Aranda, pues llevan más de cinco meses de relación. Sin embargo, no descarta en aceptar la propuesta si un día el bailarín la sorprende con un anillo de compromiso. Además, reveló que lo peor ya pasó y ahora está enfocada en seguir adelante con su pareja. “Ya se habló muchísimo, ya se tocó mucho el tema (...) Yo respeto absolutamente todas las creencias, pero lo más importante es seguir adelante”, aseveró. “Ya es como basta con ese tema (matrimonio e hijos con el ‘Activador’), estoy enfocada en mi hija. También uno nunca sabe, porque tal vez Anthony me sorprende con un anillo y no le voy a decir que no, no hay forma” , agregó.