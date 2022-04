Mario Hart aseguró que jamás estará de acuerdo con una infidelidad cuando se le pidió su opinión respecto al polémico ampay de “Magaly TV, la firme” que tuvo como protagonistas a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz y en el que, además, se involucró a Óscar del Portal con Fiorella Méndez. “Siempre va a ser bueno escuchar a la otra parte, nosotros no sabemos lo que se ha dado dentro de esa familia, en cuatro paredes dentro de su hogar; sin embargo, siempre voy a rechazar los temas de infidelidad... No es por meterle más leña al fuego, pero son cosas que no se pueden permitir o aceptar, la otra parte debe estar sufriendo mucho, la familia en general... Son imágenes vergonzosas y yo me imagino que ellos en este momento deben estar pasando horas terribles”, aseveró el esposo de Korina Rivadeneira. Video: América TV