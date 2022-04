Mario Hart sobre ampay a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: “Todos fallamos, de los errores se aprende”

Mario Hart se pronunció sobre el polémico ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, en el que ambos conductores de televisión aparecen acompañados de Fiorella Retiz y Fiorella Méndez en horas de la madrugada. El piloto peruano lamentó la noticia y aseguró que todos podemos cometer errores. Además, el ex chico reality mencionó que él no es la persona indicada para dar mensajes. “Son momentos difíciles para ellos y sus familias, hay que esperar la versión de las dos partes. (...) No soy nadie para estar dando recomendaciones. Todos fallamos, de los errores se aprende, es lamentable cometer un error de este tipo”, expresó. Video: La República