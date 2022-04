Mario Hart habló sobre las polémicas imágenes de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. En un momento, hizo un mea culpa por los ampays que protagonizó en el pasado, antes de conocer a Korina Rivadeneira. Contó que atravesó por un difícil momento luego de haber sido infiel; sin embargo, pudo aprender de sus errores. “Errar es de humanos. Imagino, que ellos reconocerán sus errores. (...) Cuando uno hace este daño y es consciente, trata de aprender y no volverlos a cometer. A mí me tocó aprender, cuando estuve involucrado en este tipo de hechos, me prometí nunca más hacerlo”, expresó el exchico reality. Video: América TV