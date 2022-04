Juliana Oxenford se pronuncia tras despido de Fiorella Retiz: “Culpan a las mujeres y los hombres se toman licencias”

Juliana Oxenford empleó los últimos minutos de su programa del 20 de abril para pronunciarse sobre el escándalo protagonizado por Aldo Miyashiro, quien fue captado junto a Fiorella Retiz. Dicho ampay provocó que la comunicadora no recibiera una renovación de contrato en el programa digital donde trabajaba. Acerca de esto último, se pronunció la conductora de “ATV Noticias al estilo Juliana”: “La conozco. Trabajó conmigo en radio Exitosa. Ha perdido su trabajo. No sé cuáles serán las cláusulas del contrato que tienen los dos varones. Pero yo creo que no debería haber un castigo. Esto debería pasar por una sanción moral y de la opinión pública. Me parece pésimo que muchos culpan a las mujeres porque los hombres sí pueden hacer cierto tipo de cosas y tomarse ciertas licencias. Nadie debería perder su trabajo por un tema así” . Video: ATV