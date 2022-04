Melissa Paredes sobre su relación con Anthony Aranda: “No me quita el sueño casarme con él”

Melissa Paredes se presentó este martes 19 de abril en “En boca de todos” y fue consultada si está considerando casarse con Anthony Aranda. Ante esto, la ex reina de belleza señaló que es un paso que aún no lo ha considerado por el poco tiempo de relación que lleva con el bailarín. “En realidad, es muy pronto para hablar de este tema sinceramente. La verdad es que no me quita el sueño casarme. Quién sabe ¿no? Vamos recién medio año de relación, pero es algo muy pronto. Es una decisión bastante difícil más cuando has pasado por cosas”, comentó. Video: América TV.