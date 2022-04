Melissa Paredes se presentó en el programa “En boca de todos” este martes 19 de abril para participar en la secuencia “Verdad, mentira o chisme”. Una de las preguntas que le realizaron los presentadores del magacín fue sobre si le gustaría regresar a la conducción de un programa de TV, a lo que la actriz expresó que está dispuesta a aceptar nuevas oportunidades en la pantalla chica. “A lo largo de toda mi carrera, creo que ya llevo 10 años en televisión. Gracias a Dios he tenido muchas oportunidades, y espero que siga viviendo tanto en la conducción como en la actuación, panelista, y, la verdad, que yo no le cierro las puertas a nada porque talento hay. (…) Me gustaría estar en la conducción, en el cine, el teatro”, expresó. VIDEO: América TV.