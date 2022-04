Melissa Paredes dejó en claro su postura si en algún momento Anthony Aranda decidiera serle infiel. La exconductora de televisión aseguró que jamás le perdonaría un engaño a su pareja. “No (lo perdonaría). Si ya tomas decisiones, porque ser infiel es una decisión, es porque no estás feliz con la persona que tienes al lado. Es mejor dar un paso al costado, tranquilito y listo”, comentó. Y al ser consultada si sospecha de Anthony, la modelo dijo que, por el momento, no ha visto nada raro en el bailarín, pero indicó que no metería las manos a fuegos por él. “No todavía. Pero uno nunca sabe, vivimos en la tierra, en el mundo real. Si tengo que cuidarlo, mejor estoy sola. Nunca he puesto las manos a fuegos por nadie y ni lo haría”, añadió. Video: América Tv.