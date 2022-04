Korina Rivadeneria revela quién dio el primer beso en su relación con Mario Hart: “Él no hacía nada”

Mario Hart y Korina Rivadeneira se encuentran en su mejor momento como pareja, a la espera de su segundo bebé. Hoy, 19 de abril, fueron invitados al magazine “D’ mañana”, y en una secuencia jugaron a responder preguntas de los conductores; una de ella fue: ¿dónde fue su primer beso? Así, ambos respondieron que este sucedió en la casa de Korina, quien reveló que fue ella quien dio el primer paso. “Duró como dos meses detrás de mí escribiéndome todos los días para que el último día yo le diga ‘ya, ven a la casa’. Toda la noche (estuvimos) tomando vino; ¿tú crees que hizo algo? Nada, y yo me dije ‘ay no, yo me lo voy a ‘chapar’’” , expresó entre risas. Video: Panamericana.