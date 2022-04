En la última edición de “Esto es guerra” del lunes 19 de abril, Gino Assereto y Fabio Agostini volvieron a protagonizar un tenso momento luego de que ambos compitieran en un juego. Al verse victorioso, el ‘Galáctico’ tomó el micrófono para despotricar contra el ‘Tiburón’ y asegurar que Anthony Aranda ha sido el participante que más puntos le ha dado al equipo de ‘Combatientes’. Por esta razón, el hermano de Jota Benz respondió fuerte y claro al español. “Oye, brother (hermano), ya me tienes cansado con tu vaina (compararlo con el bailarín), ¿estás enamorado o qué? Llámalo por teléfono o algo (...) Eres un niño, si no haces show, si no reclamas, si no tomas el micro, no ganas, porque Jota te tiene de hijo. Preocúpate de tus puntos, porque no existes”, expresó. VIDEO: América TV.