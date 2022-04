Brunella explota contra Néstor por no brindar apoyo económico a Florcita: Que venda su carro

Brunella Horna desató su furia contra Néstor Villanueva por no cumplir con los gastos básicos que requieren los dos hijos que tiene con Flor Polo. Asimismo, la conductora se mostró indignada por el estilo de vida que mantiene el cantante, mientras sus pequeños deben vivir de la solidaridad de su abuela Susy Díaz. Por ello, la presentadora habló fuerte y claro durante su programa de espectáculos y aconsejó al artista que venda algunas de las cosas que posee para que pueda responder por los gastos que le corresponden como padre. “Siento que mucho estás defendiendo, Susy, el rol que tiene que tener Néstor como padre, porque si no puede pagar la gasolina de su carrazo, que lo venda; si no puede pagar la mensualidad de su departamento, que se vaya a otro más barato… Es su responsabilidad, lo principal que debe tener son los dos niños”, expresó. Video: América TV