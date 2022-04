Susy Díaz arremete contra Néstor Villanueva: “Yo estoy pagando la niñera y el colegio”

Susy Díaz lanzó un fuerte comentario contra Néstor Villanueva durante una entrevista para “Estás en todas”. La excongresista reveló que está ayudando económicamente a sus nietos y a su hija, Florcita Polo. Afirmó que en el caso de que el cantante de cumbia no este cumpliendo con la manutención, su familia tampoco necesita de él. “Y si no le da, igual, mis nietos necesitan que le dé. Yo siempre les he dado todo a ellos. A mis nietos y a mi hija les doy todo. Yo estoy pagando la niñera y el colegio”, expresó la exvedette. El aún esposo de Flor Polo decidió defenderse. Video: América TV