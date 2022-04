¡Se la tiene jurada! Susy Díaz volvió a referirse en contra del cantante Néstor Villanueva a causa de las prohibiciones que le estaría haciendo su exyerno a sus nietos, hijos también de su primogénita, Flor Polo. En ese sentido, volvió a contar por qué ella considera que esta no es la primera vez que el intérprete de “No me alejes de ella” le es infiel a su aún esposa. Por ello, afirma: “ Paloma de la Huaracha le enseñó a Flor unos screenshots de WhatsApp, donde se estaba escribiendo con ella hace casi cuatro o cinco años . No es recién”. Además, aseguró que el artista iba desde Miraflores hasta Los Olivos para lavar su ropa, pero regresaba con todo sucio. Al parecer, no se sabe cuándo acaben estas confesiones sobre la relación que llegó a su fin. Video: Amor y fuego