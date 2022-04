Mariella Zanetti se mostró indignada por la violación que sufrió una niña de 3 años en Chiclayo. La actriz cómica pidió que las autoridades le brinden todo el apoyo a la menor y a sus familiares para superar este grave hecho. Además, reclamó que se haga justicia con el agresor, a quien le han dictado nueve meses de prisión preventiva. “El Estado no hace nada. Después de este acto, esa niña y familia necesita ayuda, el Estado tiene que ponerse a trabajar y ayudarlos, no va a ser fácil para ellos, son personas humildes, que esto no quede en el furor, sino que continúe”, expresó. Video: América TV