Magaly Medina arremete contra Néstor Villanueva por sus declaraciones: “¡Qué caradura!”

Magaly Medina dedicó varios minutos de su espacio televisivo para hablar sobre los últimos comentarios que dio Néstor Villanueva y las disculpas públicas que le pidió a Flor Polo, su expareja. La popular ‘Urraca’ compartió su molestia con el cantante, pues no le parece que juegue el papel de ‘hombre arrepentido’ en los distintos programas que visita. “Ahora resulta que la culpable es su mujer, es Florcita, porque ella no supo corregir y no vio la manera de cómo solucionar un error que fue de él. Pero qué gracioso, Florcita, déjalo, échale tierrita”, dijo indignada. Asimismo, cuestionó la actitud de los conductores que entrevistan al artista, ya que, pese a todo lo difundido, siguen defendiendo la versión del músico. “Había otro hombre en ese programa ‘En boca de todos’, que intentaba disculpar estas respuestas tan vagas, tan infantiles que tenía Néstor, porque finalmente no quiere reconocer su error”, comentó la presentadora. Video: ATV