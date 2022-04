Karen Dejo niega relación sentimental con misterioso galán: “No tengo nada con nadie”

Luego de un informe en “Magaly TV, la firme” de este lunes 18 de abril, Karen Dejo negó tener un romance con César Rey de Castro, con quien fue captada en una reunión el pasado 14 de abril. Sin embargo, el 16 de abril se juntó con Christian Buhler y por la noche se reencontró con Rey de Castro. Tras ello, la influencer contó que estuvo intentando una relación sentimental con el empresario y también se refirió a su último saliente. “Intenté tener algo con una persona (Christian Buhler), pero las cosas no prosperaron por la culpa de ustedes (programa de Magaly Medina). No importa. No quiero hablar de un tercero porque lo voy a respetar”, expresó. Luego habló sobre las imágenes en las que aparece con César Rey de Castro. “No estoy con nadie (…). Yo estoy sola; no tengo una relación con absolutamente nadie”, añadió. Video: ATV.