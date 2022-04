Johanna San Miguel y María Pía Copello no cesan con sus dimes y diretes. La noche de este lunes 18 de abril, en “Esto es guerra”, la competencia inició a favor de los ‘combatientes’, quienes destacaron por su participación en el primer circuito de la noche. Mientras Johanna se disponía a introducir el siguiente juego, Pía Copello le hizo una indicación que se saltó. “Muy bien, empezamos la semana así. Vamos, ‘guerreros’...”, expresó la exactriz de Pataclaun. Ante ello, la animadora, agregó: “Comenzamos la semana ganando los ‘combatientes’, eso te faltó decir”. San Miguel no pudo evitar cambiar de semblante y Copello le preguntó el por qué de su molestia. “Lunes y ya me agotas (...) Cansada de ti”, señaló la ‘Mamá guerrera’. VIDEO: Esto es guerra