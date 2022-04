Luciana Fuster aclara por qué no viajó con Patricio Parodi por Semana Santa

¡El trabajo la consume! Luciana Fuster abrió un cuestionario de preguntas en sus historias de Instagram para interactuar con sus seguidores y que ellos le hagan las preguntas que deseen. Fue así que alguien le consultó por qué no había viajado este fin de semana, ya que solo se le ha visto compartiendo en la casa de su pareja Patricio Parodi. Ante ello, la modelo detalló: “No viajé porque yo no he tenido feriado largo. La radio nunca para. Jueves y viernes también tuve programa y así. Los feriados, por lo general, para la radio no existen”.