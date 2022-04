Lágrimas de felicidad. María Paz Gonzáles-Vigil se mostró emocionada junto a Jesús Alzamora tras anunciar su segundo embarazo. La esposa del expresentador de Latina compartió un video describiendo los sentimientos encontrados tras confirmar que volverá a ser madre. “Estas son literal lágrimas de emoción por la cantidad de amor que me están mandando. Ay, no, no, estoy demasiado feliz, a otro nivel, no calculan, ay, gracias, estamos demasiados felices”, dijo la joven. “Estoy emocionada (...) Mi barriguita parece de cinco, no de tres”, agregó en otra storie de Instagram. Video: Instagram.