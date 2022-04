Gabriela Serpa se negó a incursionar en OnlyFans, como su colega Fátima Segovia y otras conocidas modelos peruanas. Durante el programa “JB en ATV”, la actriz cómica fue consultada sobre si estaría dispuesta a abrir una cuenta en la conocida plataforma, a lo que ella respondió tajante: “No, atrás satanás. No, no me dan permiso”, expresó. Jorge Benavides le dijo que podría ganar mucho dinero; sin embargo, la artista le pidió que “no la tiente” con su comentario. Video: ATV