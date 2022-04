Anitta afirma haber tenido romances con varios cantantes urbanos: “Me he acostado con casi todos”

Anitta, la artista del momento en TikTok por el challenge de “Envolver”, se mostró muy franca y abierta al hablar sobre sus relaciones sentimentales. Durante una entrevista al canal de YouTube Molusco TV, emitida el 13 de abril, la cantante brasileña confirmó que había tenido innumerables romances con cantantes urbanos. “Yo he estado con prácticamente la industria entera”, aseguró. “Mucha gente, incontables. Pero yo también me enamoro a veces. No es tan fácil, pero me enamoro” , agregó. “A veces lleva tiempo, a veces es rápido”, indicó, además de señalar que estos periodos de idilio eran cortos. Video: Molusco TV