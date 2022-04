Televidente hace sonrojar a Andrés Hurtado en vivo: “Me voy a divorciar para casarme contigo”

Andrés Hurtado protagonizó varios controversiales momentos la tarde del 16 de abril en su programa, “Porque hoy es sábado con Andrés”. La figura de Panamericana TV recibió la llamada de una fanática que expresó su gran cariño hacia el conductor e, incluso, lo halagó, lo que dio pie a hilarantes revelaciones. “Feliz de hablar contigo. Me emociono de verte, Andrés. Me voy a divorciar para casarme contigo”, dijo la televidente, lo que generó carcajadas en el padre de Josetty Hurtado. Frente a esta propuesta, Andrés Hurtado no pudo evitar sonreír y decir: “Ja, ja, ja, no pues, ¿cómo que te vas a divorciar para casarte conmigo? Es que, como ella sabe que no tengo primera dama”. Instantes después, pidió conocer la situación sentimental de la señora Diana Saénz y, al saber que era casada, decidió enviarle un saludo a su esposo. VIDEO: Porque hoy es sábado con Andrés