Aaron Picasso, Jaimito de “AFHS”, no será parte de la nueva temporada: “No voy a pertenecer”

Aaron Picasso, quien dio vida al primer ‘Jaimito González’ en “Al fondo hay sitio”, confirmó una triste noticia para los fanáticos de la serie familiar. El actor dio a conocer por medio de sus cuentas de Facebook y Tiktok que no fue convocado para la novena temporada de la producción de América TV. Así, indica que, pese a que pasó por una serie de castings, la oportunidad no se pudo dar. “ No voy a pertenecer a “Al fondo hay sitio” 2022, por lo menos es lo que sé hasta el momento. La verdad es que no tengo idea de los factores. Lo único que sé es que va a haber un Jaimito, es un hecho. Otro hecho seguro es que esa serie estará hecha con mucho cariño para todos ustedes y no los va a defraudar ”, comentó el intérprete en un video que colgó en TikTok el 14 de abril. VIDEO: TikTok