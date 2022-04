Tula recuerda las etapas difíciles que le tocó vivir: “Hemos estado en momentos críticos”

No todo es color de rosa en la convivencia familiar y Tula Rodríguez es prueba de ello. La conductora de “En boca de todos” rememoró cuando hace 4 años se encontraba en una época difícil emocionalmente, pero pese a ello tuvo que mostrar su mejor semblante para que su pequeña no se sintiera mal. Ante eso, reflexionó sobre la rapidez de las etapas y se animó a contar cómo es su relación con su descendiente Valentina. “ Hemos estado en momentos bien críticos, pero ahora ya llegó la calma. Viajando siempre juntas, estando juntas, queriéndonos, no les voy a engañar, la adolescencia no es fácil ”, señaló Tula. Asimismo, envió un cálido mensaje a quienes están atravesando por un momento complicado, asegurando que pronto todo mejorará para ellos. VIDEO: Instagram