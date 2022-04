En una reciente entrevista, Carlos Tomate Barraza habló sobre el talento oculto de su hija Gaela Barraza, quien habría heredado el lado musical de su padre. No obstante, el cantante afirmó que, de momento, su hija prefiere enfocarse en el baile, el modelaje y la actuación. Por otro lado, señaló que en el pasado ella había grabado una canción, pero que ya no le gustaría porque su voz ha cambiado. “Ella grabó un tema que se lo hizo Juan Carlos Fernández. Pasa que a ella no le gusta, porque estaba muy chiquita y su voz ya cambió”, mencionó. Asimismo, aclaró que él siempre apoyará las decisiones que tome su pequeña, siempre y cuando la hagan feliz. “Cuando decida retomar el canto, porque tiene una voz linda y es afinada, (yo) feliz, pero por el momento lo que quiere es bailar, actuar y modelar”, expresó. Video: América TV