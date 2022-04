Carlos ‘Tomate’ Barraza abrió las puertas de su casa junto con su hija Gaela Barraza y ambos brindaron una entrevista exclusiva para “Estás en todas”. La engreída del salsero sorprendió a todos al dar detalles en vivo de su vida amorosa. Todo sucedió cuando la reportera Ximena Dávila le preguntó por unas cartas que tenía guardadas en uno de sus veladores. Ante esta situación, la ganadora del Miss Perú La Pre respondió nerviosa que no era algo importante y evitó mostrarlas frente a cámaras. “Estas son cosas de mi colegio, estas son cartitas. No, no, no, tú ya sabes de quién”, le dijo a su padre, quien también estaba presente. Esta peculiar reacción no pasó desapercibida para la reportera y preguntó: “Has tenido enamorados en algún momento”. “En algún momento, pero… ha habido dos que le cayeron bien”, comentó la adolescente, causando gran asombro en su progenitor por la tremenda revelación en vivo. Video: América TV.