“JB en ATV” dedica sentido mensaje tras muerte de su productor ‘Chugo’: “Nos dejó sorpresivamente”

“JB en ATV” tuvo un inicio diferente, este sábado 16 de abril. El pasado 11 del mismo mes, Jorge Benavides anunció, a través de sus redes sociales, la muerte del productor ejecutivo del programa, Sandro Romano Ortiz Midreau ‘Chugo’. En esa línea, aprovechó los primeros minutos del espacio de TV para emitir cálidas palabras a quien fue su amigo y colega. “Hoy no he entrado bailando porque estamos de luto. Hemos tenido una gran pérdida. El día lunes partió a los brazos del señor, nuestro amigo, compañero y productor Sandro Ortiz (...) Nos dejó sorpresivamente y el día de hoy vamos a dedicarle esta secuencia que a él le encantaba. Después de leer los miles de comentarios que han puesto en las redes, me doy cuenta de cuánta gente lo quería a este muchacho . Dejó huella por su carisma, su profesionalismo, por el ser humano que era. Esta secuencia, ‘Chugo’, te la dedicamos a ti”, expresó Jorge Benavides, quien estaba por interpretar a un personaje en dicho bloque. VIDEO: JB en ATV