Pese a ser Sábado de Gloria, Andrés Hurtado emitió su programa como de costumbre y se animó a abrir el segmento donde recibe llamadas del público en vivo. De esta forma, el conductor le contestó a una señora, que se comunicaba desde Chiclayo y le hizo un particular pedido. “Andrecito, se acaba de malograr la refrigeradora de mis papitos, yo estaba ahorrando, pero haber si me das la mano”, comentó la televidente sin imaginar que el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” la trolearía. “Y yo qué voy a hacer. Anda, pídele al Chavo”, contestó. Esto generó que todos los presentes estallen en risas. No obstante, segundos después, Hurtado explicó que su respuesta era una pista para que la participante se lleve el premio que tanto quería. “¿Tú eres o te haces? Te acabo de dar una señal”, dijo. Video: Panamericana TV