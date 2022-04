El conductor Andrés Hurtado recibió a los candidatos del Mister Supranational 2022 en su programa. Tras ver el look de cada uno, el conductor se indignó porque consideró que él también pudo concursar.

Andrés Hurtado estuvo junto a los candidatos del Supranational 2022. Al ver a todos los participantes en el set, el presentador hizo un llamado a Jessica Newton por no haberlo convocado a este certamen. “Muy mal. Me tenías que haber (conovado) ¿Para qué hacer un desfile presentándolos a ellos? ¿Qué hacen 30 acá? Miren esto”, dijo el conductor mientras hacía un gesto para elogiarse a sí mismo. Posteriormente, Hurtado se comparó con uno de los presentes: “¿Qué tiene este que no tenga yo?”, mencionó. Dicha interrogante provocó risas entre los presentes. VIDEO: Panamericana TV