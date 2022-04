¡Celebra por todo lo alto! Yahaira Plasencia no dudó en agasajar a su madre, Gloria Quintanilla, por su cumpleaños. A través de sus redes sociales compartió algunos pormenores de la fiesta que, por lo que se ve, no habría estado basado en canjes y fue financiada por ella. En las imágenes se ve cómo su mamá y papá son sorprendidos por unos mariachis que están junto a los invitados en un extenso local cubierto con muros naturales de plantas. En la leyenda de uno de los videos se lee: “HB (Happy birthday), madre, te amo”. Asimismo, la salsera no perdió la oportunidad de demostrar su talento y cantó para todos los asistentes, de acuerdo a lo que se puede ver en las historias de su hermano Jorge Plasencia. Crédito: Instagram