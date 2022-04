Milena Zárate bromea con trabajadora en el aeropuerto: “Usted no tiene sangre en la cara”

Milena Zárate estuvo en el aeropuerto de Tarapoto y protagonizó un singular momento que se volvió viral en las redes sociales. El portal Instarándula difundió el video en el que se ve a la colombiana bromeando con una de las trabajadoras del lugar. “Qué, entonces, ¿no me va a recibir mi equipaje? Usted es una cínica, no tiene sangre en la cara, ¿cómo que no me va a recibir el equipaje? Está loca”, dice la cantante. Al escuchar esta singular frase, la joven no pudo evitar aguantarse las risas. Cabe precisar que la hermana de Greysi Ortega viaja constantemente al interior del Perú para cumplir una serie de presentaciones. Video: Instarándula.