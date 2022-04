Milena Warthon exige justicia para menor violentada y canta: “Las semillitas no se tocan”

Milena Warthon, al igual que Susan Ochoa, expresó con una canción el dolor que le produce el caso de la pequeña Damaris, de 3 años, quien fue violentada por el taxista Juan Antonio Enríquez García. El 15 de abril, la cantante de pop andino publicó en Instagram y Facebook un video del tema “Las semillitas no se tocan”, que describe este acto violento: “Una semillita crecía frente al sol / cuando de pronto robaron su corazón / jugaron con su alma / jugaron con su cuerpo / jugaron con sus sueños de convertirse en una flor / la semillita no se toca / la semillita no se usa / la semillita es un ángel / pero le han roto el corazón / ¡Ay, mi semillita! Que creces frente al sol / lo que te han hecho no tiene perdón” . Video: Instagram