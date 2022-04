Christian Nodal soltó tremenda bomba al confirmar que se viene una colaboración con la ‘Bichota’, Karol G. La revelación la hizo durante una transmisión vía Twitch, el 13 de abril. No obstante, el cantante mexicano fue cauto al decir que el tema, cuyo título no mencionó, podría salir en su próximo álbum “Foraji2″ o incluso antes por el lado de la colombiana. La nueva producción del ex de Belinda marca un hito en su carrera al salir del sonido de la música regional mexicana que lo caracteriza. Asimismo, confirmó que además de la intérprete de “El makinón”, su nuevo disco incluye temas con Khea, Marc Anthony, Feid, Snow Tha Product, Gera MX, Rels B, Ozuna, Sech, Cazzu y María Becerra. Video: Twich