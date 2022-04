Magaly Medina critica a Melissa Paredes por canción al ‘Activador’: “¿Cuál ser divino?”

Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron criticados por Magaly Medina, luego de que ella se grabara cantando “Así fue” de Isabel Pantoja. “Cómo va a decir: ‘Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino’. ¿Cuál ser divino? ¿El ‘Activador’ es un ser divino? ¡No te pases pues, Melissa! Canta otra canción, cambia de tema para tu karaoke. No compares (con Rodrigo Cuba) porque quién sale perdiendo es tu bailarín”, dijo la ‘Urraca’. Para finalizar, se burló del viaje que la pareja tuvo: “Ay, qué va, hija, simula nomás. Juega que estás en Disney. Qué te queda”. Video: ATV.