Kate Candela muestra su nueva figura: “Me ha ayudado a sentirme más segura”

Kate Candela se ausentó un largo tiempo de los titulares en la farándula, pero la salsera decidió mostrar su renovada figura en una nota para el programa de Magaly Medina. “Me ven en videos, me ven en fotos. Bórrenlos de su mente porque eso ya no existe. Me puse bubis, me hice una lipotransferencia. Son cambios que a mí me han ayudado a sentirme mucho más segura de lo que ya venía siendo (...). Me hice una lipopapada, una minibichectomía. Muchos dicen que no era necesario, aunque para mí lo era”, dijo. Posteriormente, contó que se puso carillas dentales y se aplicó ácido hialurónico. Según la nota del 14 de abril, la cantante no descartó regresar al cirujano para realizarse más operaciones. Video: ATV.