Tekashi 6IX9INE niega estar en bancarrota y aparece arrojando US$ 1,5 millones en efectivo

Tekashi 6IX9INE, la controvertida estrella de hip-hop, vuelve a ser noticia por una nueva extravagancia. El 14 de abril publicó en Instagram un video en el que aparece cargando fajos de dinero, los cuales sumaron US$ 1,5 millones de dólares. Luego de proclamarse como el verdadero ‘Rey de Nueva York’, presumió sus costosas joyas y afirmó que cada una de ellas bastaría para comprar una casa. “Ustedes no viven así. Yo tengo todo lo que ustedes alquilan”, afirmó luego de señalar que aún era rico después de dos años sin hacer rap. No obstante, tan solo una semana atrás se presentó ante un juez para pedir una reducción en el pago de la demanda civil que sostiene desde 2018 con Seketha Wonzer y Kevin Dozier. En la audiencia, el intérprete de “Gooba” aseguró que luchaba para poder alimentar a su familia. Video: Instagram