Brunella Horna y las conductoras de “América hoy” participaron de una secuencia sobre los ‘pecados’ de cada una. Durante el turno de la empresaria trujillana, Belén Estévez le recordó las veces que cometió algunos errores al dar sus discursos en televisión. “Como público, siento que a veces te ‘vas’ un poquito. Una que otra ‘pachotada’, le dijo la argentina. La joven norteña no dudó en responder. “Te quiero ver acá todos los días con un lineal en un programa donde no estás acostumbrada, que eres la nueva. Obviamente, te vas a confundir. Yo no tengo mucha experiencia acá”, acotó. Video: América Televisión.