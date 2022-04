No se detienen. María Pía Copello empezó el programa de “Esto es guerra” este miércoles 23 de abril con un fuerte mensaje a Johanna San Miguel. Ella le aclaró que está dispuesta a todo por defender a su equipo ante la actriz y la producción, porque ya se aburrió del favoritismo al equipo de los ‘guerreros. “Yo estoy aquí para hacer las preguntas incómodas, para incomodar a la producción, porque a la producción le encanta que le digan el amén, pero yo jamás. Yo estoy aquí contratada para defender a mi equipo y así lo haré hasta el final. (…) Y a mí me importa tres pepinos si a Johanna le incomoda; no me importa porque ya aburre el favoritismo (a los ‘guerreros’). Estoy hablando muy en serio”, manifestó mientras su compañera no podía evitar reírse. Video: América TV.