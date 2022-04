Está tranquila con su decisión. Fiorella Cayo sorprendió al anunciar que le puso fin a su matrimonio con Miguel Labarthe en el avant premiere de la película “No me digas solterona 2″. Sin embargo, ha dejado muy claro que la decisión ha sido meditada para que ambos estén muy tranquilos. En esta oportunidad, el programa “América espectáculos” emitió las declaraciones de la artista, quien contó sobre las razones exactas de la separación. “Creo que hubo una convergencia de valores, yo fui criada por un hombre muy íntegro . Uno puede perdonar algunas cosas, para no tratar de ver las cosas ni tan blanco ni tan negro, para trabajar en equipo y siempre mejorar, y agarrarse de la mano. Hay cosas que van en contra de tu esencia y tienes que decir ahí nomás. (...) No estábamos alienados en los mismos valores . Hay personas que duran muchos años en un matrimonio porque de repente no tienen otra salida, nosotros sí lo teníamos ”, manifestó.