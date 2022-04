¡Lo dijo fuerte y claro! Tula Rodríguez se pronunció luego de ser vinculada con un misterioso galán extranjero. Las sospechas comenzaron con una broma en “En boca de todos” que puso muy nerviosa a la conductora. Sin embargo, ella misma aclaró que por el momento no tiene ningún interés amoroso. “Estoy soltera (...) No pasa nada con nadie, yo soy 100% perucha. No tengo pareja, no estoy enganchada con nadie. Me pongo nerviosa”, dijo. Finalmente, aclaró que quien se anime a conquistarla primero deberá ganarse el cariño de su hija Valentina. Video: América TV.