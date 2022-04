Susy Díaz afirma que Néstor Villanueva le pasaba S/ 400 a Flor Polo por manutención de sus hijos

Desde que Néstor Villanueva y Flor Polo anunciaron su separación, la relación entre ambos parece estar en su peor momento debido a las acusaciones de infidelidad que pesan contra el cumbiambero. Uno de los temas que nunca fue tocado por Florcita fue cuánto dinero le pasaba por manutención para sus hijos. Dicha información fue revelada por Susy Díaz, quien aclaró que el cantante le entregaba a su hija un total de 400 soles mensuales. “Yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero”, indicó la artista ante la sorpresa de Magaly. Video: ATV.