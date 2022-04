“Me resistí, pero no se pudo más”, dijo Korina Rivadeneira al revelar que no quería que lleve el nombre de Mario Hart. El piloto pidió a sus amigas que no se metan en sus vidas.

Korina Rivadeneira y Mario Hart confirmaron que su segundo hijo se llamará como el piloto peruano. La modelo venezolana contó que aceptó ponerle el nombre de su pareja debido a que lo vio muy ilusionado con esa idea. Reveló que no quería que su bebé se llame Mario, pero no pudo hacer nada para que el ex chico reality cambie de postura. “Me resistí, pero no se pudo más, se va a llamar Mario y punto”, expresó la actriz. Por su parte, Hart pidió a las amigas de su esposa que no se metan en sus vidas. Video: América TV