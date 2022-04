Gigi Mitre apoya a Fiorella Cayo tras confirmar separación: “Soy fan de los divorcios”

Fiorella Cayo confirmó que está separada de su esposo, Miguel Labarte; por ello, en “Amor y fuego”, los conductores comentaron sobre los motivos que habrían llevado a la actriz a tomar esta decisión. Gigi Mitre mostró su completo respaldo a la hermana de Stephanie Cayo y envió un mensaje a todas las mujeres que atraviesan un momento similar, pues defendió la opción del divorcio cuando un matrimonio ya no puede continuar: “Yo soy fan de los divorcios, porque me parece muy triste que haya personas que estén casadas, no se quieran más, se faltan el respeto y que los niños sufran. Algunos dicen que el divorcio es un fracaso, pero yo creo que un fracaso es seguir casado con alguien que no quieres”. Video: Willax TV.