Angie Arizaga reaparece en “Esto es guerra” y comenta cuándo regresaría a la competencia

¡Regresó! En la edición de este martes 12 de abril de “Esto es guerra”, Angie Arizaga sorprendió a todos sus seguidores al aparecer nuevamente en el programa. La modelo apareció abrazando a su novio, Jota Benz, y todos sus compañeros corrieron hacia ella, emocionados, para unirse al cálido abrazo. Sin embargo, Angie no vestía el uniforme del reality, y mencionó que si volviere al programa le gustaría integrar el equipo de los ‘guerreros’. Asimismo, mencionó cuándo podría estar de regreso: “Voy mejor, pero no me siento apta como para la competencia, que es demasiado fuerte (…). Me encantaría volver, pero no sé todavía si puedo hacer la competencia. Yo he estado en “Esto es guerra” 10 años”, mencionó. Inmediatamente, la producción dijo que faltan nueve meses para saber si vuelve al programa o no; cabe mencionar que hubo rumores de un posible embarazo de Angie Arizaga, que ella ha negado en varias oportunidades. Video: América TV.