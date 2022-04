El programa “En boca de todos” también comentó sobre la celebración que hizo Majo Parodi por la próxima llegada de su bebé. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para Tula Rodríguez fue el look que usó Flavia Laos para el evento. “Qué lindas están todas las invitadas, de colores pasteles. Y Flavia Laos, creo que de ahí se va a ir a la discoteca. Estaba de negro, en modo rocker”, señaló la conductora mientras Gino Pesaressi intentaba defender a la modelo. “Pero está claro que ella tenía planeado ir temprano, darle su regalo y tenía otra cosa que hacer”. No obstante, Ricardo Rondón no estuvo de acuerdo y dio una opinión similar a la de Tula. “Perdóname, pero uno tiene que respetar el lugar, el momento donde vas”, expresó. Video: América TV