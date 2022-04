Lorena Celis declaró en exclusiva para el programa “Amor y fuego”, pues recientemente se la ha vinculado con el futbolista Sergio Peña. La modelo comentó que, por el momento, no tienen una relación amorosa, pero no descartó que lleguen a algo más en el futuro. Asimismo, fue consultada por las indirectas que recibe de parte de la expareja del jugador, Valery Revello, y dijo que no hace caso a ese tipo de comentarios. Además, consideró que no está haciendo algo malo. “Te soy sincera, no hablamos de ella (Valery Revello). Él está en su nota, no necesita estar hablando de nadie. No sé…nosotros hacemos live juntos, comenta, nadie se está escondiendo. Él está soltero, yo estoy soltera. No tenemos nada, solo somos amigos, pero si tuviéramos (algo), no está mal”, expresó la joven. Video: Willax TV