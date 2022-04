Luciano Mazzetti revela que le ofrecieron un papel en una serie, pero le dio “roche”

Jesús Alzamora publicó el día de hoy, 11 de abril, un avance de su último capítulo en “La lengua”, donde tuvo como invitado al carismático chef Luciano Mazzetti, quien conduce el programa “Mejor cocina” por Movistar Plus, y logró que le cuente detalles de su vida personal como la vez que le ofrecieron un trabajo en una novela, pero al final terminó por rechazar la oferta. “Me ofrecieron, me ofrecieron el monto, pero me da roche” , expresó. Reveló que se siente inseguro al hablar frente a mucha gente: “Yo no sé qué hago ‘chambeando acá’” , comentó, refiriéndose a que es una personalidad de la TV peruana. VIDEO: Jesús Alzamora.