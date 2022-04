¡Lo dijo todo! Janet Barboza comentó sobre la medida de exoneración del IGV a diversos productos alimenticios, entre los que el Congreso incluyó a exclusivas carnes como la de faisán y el lomo fino. La conductora no pudo ocultar su indignación y aseguró que los legisladores evidencian que no están pensando en aliviar la crisis económica para la mayoría de peruanos. “En épocas de crisis, donde el Perú tiene hambre, donde no se puede comprar pan, arroz, leche, esto es definitivamente una cachetada a la pobreza. El Congreso aprueba en el momento más crítico, y pareciera que es una especie de mal chiste para el pueblo”, acotó. Video: América TV.