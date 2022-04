Flor Polo no desea ver a Néstor ni en los cumpleaños de sus hijos: “Cada uno por su lado”

Flor Polo visitó el set del programa “D’ Mañana” y habló sobre una celebración que le organizó a su hijo por motivo de su cumpleaños, en la cual no se vio a Néstor Villanueva. La figura de televisión aclaró que su expareja sí pudo compartir con el niño luego del evento y que actualmente está planeando una celebración más grande para sus dos engreídos. Sin embargo, precisó que tampoco desea compartir con Néstor en dicha fiesta y que no está participando en los detalles. “Creo que los dos estamos expuestos y prefiero que cada uno lo haga (las fiestas) por su lado hasta que las cosas se calmen. Estoy demasiado estresada, pido a las cámaras que me dejen en paz porque no puedo trabajar tranquila”, expresó a los conductores del espacio. Video: Panamericana TV.