Vania Bludau tras terminar relación con Mario Irivarren: “A veces uno pierde el rumbo”

“Amor y Fuego” presentó en Instagram un avance de las declaraciones que hizo Vania Bludau desde Miami (Estados Unidos). En las imágenes publicadas el 10 de abril, la influencer se pronunció sobre su repentina separación de Mario Irivarren después de dos años de relación. “Yo no odio a nadie. No tengo la capacidad de odiar” , afirmó de forma tajante. En esa línea, agregó que debía darse tiempo a sí misma. “A veces uno pierde el rumbo, por seguir el rumbo de los demás” . Asimismo, aseguró que no tenía nada más que decirle al exchico reality. “Nada”, reiteró. Video: Instagram